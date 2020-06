Sanremo. Disavventura a lieto fine per due piccoli di merlo caduti dal nido. Ieri sera, in corso Garibaldi, sono stati notati a terra sul marciapiede da dei giovani.

Non riuscivano a spiccare il volo e così, prima magari di finire grinfia di qualche gatto, sono stati raccolti e stamane affidati alle amorevoli cure degli operatori della Lipu.

Sono probabilmente figli del lockdown. Nel senso che solitamente i merli non sono usi a nidificare in città, ma stavolta, con i centri urbani semivuoti per più di due mesi, qualche pennuto sembra abbia deciso di mettere su famiglia nel centro della Città dei Fiori.