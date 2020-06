Sanremo, pista ciclopedonale e Imu tra i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in via d’urgenza, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per martedì 9 giugno, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 16.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

2) approvazione verbali della seduta precedente del 07.05.2020 dal n. 12 al n. 15

3) comunicazione al Consiglio comunale, ex art.166, 2° comma, del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., della deliberazione della giunta comunale n. 104 del 28.05.2020

4) Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile – Servizio Edilizia Resid. Pubblica pat presa d’atto accorpamento al demanio stradale comunale ai sensi dell’art. 31 comma 21 della l. 448/98 di area ubicata in Strada

Solaro Rapalin – mapp. 468 fg. 37. prop. n. 27/2020

5) Settore Servizi Finanziari – Servizio Spesa. Accordo quadro tra Abi, Anci e Upi per la sospensione del pagamento delle quote capitale delle rate dei mutui degli enti locali in scadenza nel 2020 mutuo Banca Carige. (immediatamente

eseguibile) prop. n. 30/2020

6) Settore Segretario Generale – Servizio Segreteria e Organi Istituzionali. Acconto Imu 2020 determinazioni (immediatamente eseguibile) prop. n. 31/2020

7) Settore Segretario Generale – Servizio Segreteria e Organi Istituzionali. Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 – partecipazione da parte dei comuni di Sanremo, Ospedaletti, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure e Taggia, alla manutenzione ordinaria della pista ciclopedonale del parco costiero del Ponente ligure (immediatamente eseguibile) prop. n. 33/2020

8) Settore Servizi Finanziari – Servizio Controllo e Partecipazioni Esterne Amaie Energia e Servizi s.r.l. aumento di capitale, modifiche statutarie e modifica convenzione ex art 30 T.U.E.L. per l’esercizio del controllo analogo, ai fini dell’ingresso nella compagine sociale di Filse spa e del comune di Taggia. Approvazione. (immediatamente eseguibile) prop. n. 34/2020

9) Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione. Immobili e Progettazione riconoscimento debito fuori bilancio di 15.307,69 per interventi di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti sportivi pista d’atletica e campo da baseball (immediatamente eseguibile) prop. n. 26/2020.