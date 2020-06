Sanremo. Un uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo del proprio mezzo e si è capottato, dopo aver travolto uno scooter regolarmente parcheggiato. E’ accaduto in serata in via Martiri, all’altezza del civico 347. Illeso il conducente, che è riuscito ad uscire dalla propria vettura.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano e gli agenti della polizia locale, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause. Via Martiri è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e rimozione della Fiat.

di 14 Galleria fotografica Auto capottata via Martiri Sanremo









Il conducente è stato sottoposto ad alcoltest: non si esclude, infatti, che alla base dell’incidente possa esserci un consumo eccessivo di alcol.