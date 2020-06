Sanremo, parte il centro estivo “E…state alla Pigna”

Sanremo. Partirà lunedì 22 giugno e andrà avanti fino al 14 agosto il Centro Estivo “E…state alla Pigna” organizzato dall’associazione Effetto Farfalla in collaborazione con Pigna Mon Amour. Il centro estivo è aperto a tutti i bambini tra i 3 e gli 11 anni che saranno suddivisi in piccoli gruppi per rispettare le linee guida regionali.

La cornice sarà quella della meravigliosa Pigna di Sanremo con le sue caratteristiche piazzette e giardini per permettere ai bambini di svolgere attività all’aria aperta. In caso di maltempo ci si potrà invece rifugiare negli accoglienti saloni di Palazzo Gentile Spinola, che si affacciano su Piazza dei Dolori.

«L’idea è nata dalla voglia di rimettere al centro i bisogni di socializzazione e esplorazione dei bambini che per settimane, anzi mesi, sono stati chiusi in casa, lontani dai loro amici. L’Associazione, composta per lo più da psicologi ed educatori, si è molto preoccupata per le possibili ricadute che un simile isolamento potrebbe avere sul futuro benessere di bambini e ragazzi, perciò abbiamo pensato di fare una nostra proposta per l’estate che coniugasse sicurezza e socialità. Tutti gli operatori sono educatori d’esperienza, che da anni lavorano in contesti educativi, inoltre sono stati formati sulla prevenzione del Covid e si sono sottoposti a test sierologico» – spiegano gli organizzatori.

Nell’arco della settimana sono previste attività di gioco, momenti dedicati ai compiti delle vacanze e soprattutto tanti laboratori espressivi, creativi e musicali tutti da realizzare all’aria aperta. La collaborazione con Pigna Mon Amour permetterà non solo di avere a disposizione una sede al chiuso, ma anche diversi volontari che faranno scoprire ai bambini le meraviglie nascoste del centro storico.

Le iscrizioni termineranno il 17 giugno e prevedono la possibilità di prenotare uno o entrambi i periodi della durata di 4 settimane ciascuno.

Per informazioni ci si può rivolgere a info.effettofarfalla@gmail.com oppure telefonare al 333

4444262 (Sara).