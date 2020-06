Sanremo. Secondo la testimonianza di parecchi residenti di Coldirodi, molti dei quali genitori di bambini, c’è un parchetto comunale, con i giochi, che da anni giace semi abbandonato.

Presenterebbe anche altre problematiche che il gruppo di collantini spiega così: «Già da qualche anno è stato costruito un nuovo “parco giochi” a Coldirodi, che di giochi in realtà ne ha solo uno. II parco si trova in via Costa ed è del tutto abbandonato: non c’è illuminazione, acqua (anche se già predisposto) e le ” pulizie ” vengono fatte direttamente dai residenti che, per paura che i bambini si feriscano con i cocci di bottiglie rotte durante la notte da ragazzini che allietano le nottate delle case vicine con musica a tutto volume fino a mattina, provvedono a ripulire tutta la zona. II Comune ha avuto anche la bella idea di mettere l‘accesso al parco su una strada vicinale privata non predisposta al passaggio pedonale, perché molto ripida ed attraversata solo da macchine e trattori. Le richieste di mettere un cancello per la chiusura notturna del parco sono state sempre snobbate dall’amministrazione locale, che evidentemente non sa che alcuni residenti si sono addirittura trasferiti altrove perché non riuscivano più a sopportare gli schiamazzi di giorno e soprattutto di notte. | residenti, ma soprattutto i genitori chiedono che il parco giochi venga preso in considerazione dai nostri amministratori e messo in sicurezza».