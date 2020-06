Sanremo, nuovo direttore generale e aumento di capitale per Amaie Energia. Gorlero entusiasta: «Operazione colossale»

Sanremo. «Oggi si può dire, a discapito del tempo, che sia una grande giornata», è entusiasta il presidente del Cda di Amaie Energia Srl e amministratore delegato della società pubblica Andrea Gorlero, per la nomina, avvenuta questa mattina, del nuovo direttore generale, il manager savonese Luca Pesce.

Attualmente in servizio presso la Geofor Spa di Pontedera (Toscana), Pesce ha ottenuto l’incarico dall’assemblea dei soci e entrerà in servizio ai primi di luglio per un tempo di 18 mesi. «Ormai è partita un’operazione colossale grazie alla disponibilità del Comune di Sanremo e della Regione Liguria che porterà all’ampliamento delle competenze di Amaie Energia che viaggerà di pari passo con un’imponente patrimonializzazione della stessa, commenta Gorlero.

Un cammino continuato oggi con la nomina di un nuovo direttore generale, Luca Pesce, manager di livello nazionale, in questo momento direttore della toscana Geoform, società leader a livello nazionale nel settore dei rifiuti. Le sue competenze, basate su importanti esperienze come ingegnere capo del Comune di Savona, si coniugano perfettamente con la sua profonda esperienza nel settore dell’igiene urbana: è la persona adatta a traghettare Amaie Energia dalla sua attuale vocazione improntata sul servizio della raccolta differenziata verso la multiutiliy.

Sono contento – continua l’Ad Gorlero – che l’ingegner Pesce abbia accettato la nostra proposta e siamo certi come Cda che grazie alla sua collaborazione riusciremo a tradurre in maniere efficacie le nostre indicazioni strategiche».

Gorlero affronta anche il tema dell’imminente arrivo della stagione estiva, periodo difficile da affrontare sotto il punto di vista dei rifiuti: «Per quanto riguarda il periodo estivo che a Sanremo è sempre una criticità, abbiamo chiesto al dottor Pesce di darci un supporto anche in questo periodo di transizione che lo vede ancora impegnato a pieno titolo nella gestione dei rifiuti della provincia di Pisa, aggiunge il presidente del Cda di Amaie Energia. Anche per ottimizzare le risorse, intendiamo mettere in campo a breve un potenziamento dell’organico attraverso l’assunzione degli oltre 20 addetti normalmente utilizzati stagionalmente, più un’altra decina in sostituzione dei nostri lavoratori fragili, attualmente fermati per il coronavirus».

All’assemblea dei soci che ha deliberato stamattina anche l’aumento di capitale sociale – passerà dagli attuali 2 milioni di euro circa a 11,5, erano presenti il presidente di Amaie Spa Gianluigi Pancotti, un funzionario comunale in rappresentanza del Comune di Riva Ligure, il sindaco di Santo Stefano al Mare Elio Di Placido, quello di San Lorenzo Paolo Tornatore, di Cipressa Filippo Guasco, di Costarainera Antonello Gandolfo, di Dolcedo Giovanni Danio (quest’ultimo portavoce anche del Comune di Prelà).