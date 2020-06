Sanremo. Un ex avvocato novantenne è stato travolto sulle strisce pedonali da un grosso camion che trasportava un trattore.

E’ successo verso le 11 in via Roma in prossimità dell’intersezione con via Carli. Il mezzo pesante marciava in direzione Ponente.

Sul posto è subito intervenuto il 118 con due ambulanze. Presente anche la polizia. La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso.

Fortunatamente il ferito, che sembra sia stato urtato a bassa velocità, non sarebbe in pericolo di vita.