Sanremo, malore mentre usa una fresatrice: soccorso

Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in mattinata in strada Solaro Rapalin a Sanremo per un uomo svenuto mentre stava utilizzando una fresa.

Inizialmente si pensava che il giovane fosse finito sotto il macchinario, per questo la centrale del 118 ha richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo accorsi sul posto.

Fortunatamente, però, l’uomo si è accasciato sopra la fresa riuscendo a spegnere il motore. E’ stato comunque portato in ospedale per accertamenti.