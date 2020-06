Sanremo, live&love. La Città dei Fiori ha un nuovo brand da promuovere nel mondo

Sanremo. Finalmente anche la città dei fiori ha il suo brand. Si chiama “Sanremo. Live&Love” ed è stato ideato dall’Amministrazione in sinergia al Tavolo del turismo per lanciare la campagna promozionale dedicata all’estate post Coronavirus.

Il claim è stato scelto per trasmettere il messaggio di una Sanremo capace di offrire esperienze indimenticabili da vivere con il cuore, la testa e il corpo. Una Sanremo da vivere in modo differente rispetto al passato, andando alla scoperta di quei luoghi molto spesso poco valorizzati. Come ha ben detto il vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Sindoni, durante l’attesa conferenza stampa di questa mattina, “Una Sanremo sicura e serena, dedicata alle famiglie.

E sono proprio le famiglie i destinatari dei due video emozionali realizzati per la campagna, la cui parte tecnica è stata affidata a Rebel Digital. Quindi la Sanremo delle spiagge, del mare, dello shopping, dei ristoranti, dei locali e ancora della pista ciclabile, del campo ippico, da golf e della pista di atleta. Quindi la Sanremo dei giardini, di Villa Ormond, di Villa Nobel, della Chiesa Russa e di tutti quei tesori talvolta passati “sottotraccia” ma che permettono di proporre un pacchetto di esperienze completo. I due video, di cui il secondo sarà reso noto a fine estate, saranno diffusi tramite i portali web e i profili social del Comune. Saranno inoltre “declinati in pillole targhetizzate e l’effetto sarà indiretto con il loro utilizzo da parte degli albergatori, dei ristoranti e di tutti gli altri operatori di settore”, ha spiegato Sindoni.

Dal valore complessivo di 75-80 mila euro, la campagna marketing ha coinvolto tre società di concessione pubblicitaria, tra cui PresscommTech. La strategia adottata andrà inizialmente colpire i clienti storici, quindi i turisti provenienti dal nord Italia e dalla vicina Francia. In una seconda fase si cercherà di raggiungere il resto d’Europa con la Germania del sud e la Svizzeria, per poi aprire un focus su Lazio e Roma. Lo strumento, invece, saranno giornali cartacei e online, anche a copertura nazionale, e le televisioni.

Insieme al brand è stato disegnato un logo che riproduce in forma stilizzata il leone e la palma, i due elementi che compongono lo stemma di Sanremo e che il mondo ha imparato a conoscere in quanto raffigurati sul premio consegnato al vincitore del Festival. “Il leone rampante che si rialza, che ruggisce e che simboleggia la Sanremo che riparte dopo la crisi – ha sottolineato l’assessore al Turismo – e che non poteva essere svincolato dalla palma, come ci ha suggerito l’ex sindaco e presidente della Famiglia Sanremasca Leone Pippione”.

Ultimo elemento della campagna sono setti colori, uno per ciascuna delle sette esperienze soggiorno pubblicizzate: dallo sport al wellness, dalla cultura agli eventi fino alla cibo e al divertimento.

E se Sanremo è pronta all’estate, i primi flussi turistici saranno accolti sabato con la tradizionale Festa della Musica. Conclude Sindoni: “Nella massima sicurezza e nel rispetto delle normative sanitarie, ci siamo assunti qualche rischio per realizzare anche quest’anno la Festa della città. Una festa della città diversa e che chiude il periodo di emergenza”.

Alla conferenza stampa di presentazione della campagna, che si è svolta a porte aperte solo agli addetti ai lavori nella Sala Biribissi del Casinò di Sanremo, oltre a vicesindaco e assessore Sindoni, erano presenti Adriano Battistotti, presidente della Casinò Spa, Andrea Ventura di Rebel Digital e i membri del Tavolo del turismo.