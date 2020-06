Sanremo, lavori in zona San Martino: sospesa l’erogazione dell’acqua

Sanremo. Al fine di consentire un intervento urgente di riparazione dell’organo di manovra di rete di distribuzione idropotabile di Sanremo, dalle 14.30 alle 17.30 di oggi sarà sospesa l’alimentazione delle utenze nelle seguenti vie:

– lato monte di c.so Cavallotti dal civ. 129 sino a Rondò Garibaldi;

– via Duca degli Abruzzi tratto iniziale sino a curva Comune;

– via Pisacane;

– via Goethe;

– via Peirogallo.

«Si prevedono ampi fenomeni di opalescenza d’acqua nelle vie limitrofe che comunque non pregiudicheranno la potabilità dell’acqua e che andranno a scomparire nelle ore successive l’intervento – fa sapere Amaie – Provvederemo, per quanto possibile, a limitare le problematiche».