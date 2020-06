Sanremo. E’ iniziata questa mattina nella Città dei Fiori, come in tutta la provincia di Imperia, la prova di maturità che a causa dell’emergenza coronavirus si svolgerà con modalità mai usate prima: a partire dall’uso della mascherina (che si potrà togliere solo di fronte alla commissione esaminatrice), passando per gli appuntamenti scaglionati di mezzora in mezzora al fine di evitare assembramenti. Infine, fatto ancor più unico che raro, la cancellazione delle temutissime prove scritte.

I primi colloqui hanno preso il via alle otto in punto. Sono molti gli studenti che hanno deciso di attendere il proprio turno stemperando la tensione andando insieme a fare colazione. Tra questi abbiamo “intercettato” al bar di fronte al liceo Cassini cinque candidati: Gaia Cagnacci (della 5^ Scientifico Ebac), Miriam Sani dell’Amoretti di Imperia, Giulia Grosso, Matteo Perogno e Francesco Gallino del liceo Linguistico. Nella videointervista potete ascoltare le loro testimonianze. Brevi racconti non solo di questo fatidico giorno che li proietterà verso una carriera si spera brillante, ma anche di come hanno vissuto i giovani lo stop delle lezioni in aula e il lento avvio delle “classi” in streaming.