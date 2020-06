Sanremo, la Giunta comunale approva proroga di 45 giorni per gli abbonamenti parcheggi

Sanremo. La Giunta comunale ha approvato oggi la proroga di 45 giorni della scadenza degli abbonamenti mensili, semestrali ed annuali per l’utilizzo dei parcheggi comunali sia in struttura che a raso, in vigore nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19.

Il provvedimento va a beneficio dei possessori di abbonamento che non hanno potuto usufruire dello stesso durante il periodo di “lockdown”, dal momento che l’Amministrazione comunale aveva reso gratuiti tutti posteggi dal 17 marzo al 3 maggio in virtù dell’emergenza epidemiologica.