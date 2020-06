Sanremo, la Casinò Spa cambierà denominazione sociale

Sanremo. Cambio di denominazione sociale in vista per la municipalizzata che gestisce la Casa da Gioco matuziana.

Da “Casino Spa” il nome diventerà “Casinò di Sanremo Spa”, includendo così il nome della Città dei Fiori.

Il primo step per questo cambiamento sarà l’approvazione in quarta Commissione Consiliare di Palazzo Bellevue, prevista per venerdì prossimo 26 giugno alle 12.