Sanremo, interventi di disinfestazione contro zanzare. «Sono dannosi e inefficaci, vanno annullati»

Sanremo. Gli imminenti interventi di disinfestazione contro gli insetti alati sono «assolutamente dannosi, inefficaci e controproducenti». A scriverlo è Rudy Valfiorito (Lipu Imperia), che ha inviato una lettera al sindaco Alberto Biancheri per chiedere l’annullamento degli interventi previsti.

Secondo l’ambientalista, che basa le sue motivazioni su un rapporto dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), gli interventi contro le zanzare sono «dannosi per la salute dato l’utilizzo di sostanze tossiche che fanno molto più male degli insetti che si vorrebbero eliminare». E non è tutto, oltre ai danni che verrebbero arrecati all’uomo, le sostanze sono «dannose per l’ambiente perché uccidono indistintamente qualsiasi insetto o altro piccolo animale, compresi tutti quelli utili, e compromettono l’equilibrio ecologico essenziale per la qualità della nostra vita».

«Gli interventi sono inefficaci – continua Valfiorito - Perché è scientificamente provato che non hanno effetto sulla popolazione di zanzare, le quali si combattono molto più efficacemente utilizzando metodi preventivi che ne limitino la riproduzione; e controproducenti perché vanno a uccidere tutti i predatori naturali delle zanzare (ragni, insetti predatori, pipistrelli e uccelli insettivori) favorendo il successivo aumento delle zanzare stesse».

Qui il link per leggere il rapporto dell’ISPRA.