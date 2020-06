Sanremo. Mobilitazione di soccorsi per un incendio divampato, per cause ancora da accertare, nello scantinato di un palazzo di corso Inglesi a Sanremo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento matuziano, polizia e carabinieri. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze (Sanremo Soccorso, Croce Rossa e Ponente Emergenza) e l’automedica. Almeno quattro le persone rimaste ferite e accompagnate in ospedale a Imperia, ma il bilancio potrebbe aggravarsi.

[Articolo in aggiornamento]