Sanremo, in dolce attesa la consigliera Federica Cozza di Fratelli d’Italia

Sanremo. E’ in dolce attesa la consigliera comunale appartenente al gruppo di Fratelli d’Italia Federica Cozza. La notizia è circolata questa sera in consiglio comunale, quando il collega di Forza Italia Simone Baggioli ha interrotto il suo intervento per fare le congratulazioni all’esponente di FdI, compagna di vita del coordinatore regionale di FdI Massimiliano Iacobucci.

Cozza, incinta da sei mesi, aspetto il suo primo maschietto che si chiamerà Leone. A lei e al compagno le felicitazioni della redazione di Riviera24.it.