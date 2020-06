Sanremo, il Movimento Imprese Italiane torna in piazza con ospite Diego Fusaro

Sanremo. Continuano gli appuntamenti organizzati dal Movimento Imprese Italiane, martedì 16 giugno alle 20 presso Pian di Nave a Sanremo, all’evento regolarmente organizzato nel rispetto della normativa vigente, parteciperà un’ospite d’eccezione: Diego Fusaro. Il Movimento Imprese Italiane è nato da un ampio gruppo di imprenditori e partite iva, che in modo apartitico e apolitico, dissentono e contrastano le azioni poste in essere dal Governo per affrontare l’emergenza Covid, anzi ritengono abbiano pesantemente danneggiato il tessuto economico del nostro Paese.

«In generale – spiega Maurizio Pinto, imprenditore e co-fondatore del Movimento – La politica economica messa in atto dal Governo penalizza i lavoratori autonomi, che si trovano, allo stato attuale, in difficoltà economica ed operativa, visto le restrizioni poste in essere per contrastare il Covid, un nemico, che allo stato attuale risulta sconfitto, ma che influisce ancora sulla nostra quotidianità sia nella sfera privata, sia in modo incisivo nel nostro lavoro».

Per spiegare meglio il proprio punto di vista il Movimento Imprese Italiane, ha organizzato un evento “Dilettanti allo sbaraglio” a cui parteciperà il noto filosofo, pensatore libero, nonché opinionista Diego Fusaro, che ha annunciato la sua presenza tramite un video pubblicato sulla neonata pagina facebook del Movimento. «Abbiamo deciso di invitare Fusaro – spiega Alessio Graglia imprenditore e co-fondatore del MII – Perché rappresenta il nostro pensiero. Vogliamo far sentire la nostra voce di dissenso per il trattamento che stanno riservando a noi partite iva, ma allo stesso tempo vogliamo confrontarci con le Istituzioni in modo costruttivo con idee e progetti pragmatici che partono da noi autonomi e che consentano di superare questo periodo difficile. Invitiamo TUTTE le forze e politiche e le associazioni di categoria ad unirsi e sostenerci in questo progetto, che ha sola finalità di difendere i lavoratori autonomi».