Sanremo, il manager Sergio Tommasini si dimette dal consiglio comunale. Per lui un nuovo incarico in Africa

Sanremo. Colpo di scena nella politica matuziana dopo che questa mattina il consigliere Sergio Tommasini, già candidato sindaco alle scorse elezioni comunali per il Gruppo dei 100, alla guida della coalizione del centrodestra, ha annunciato di dimettersi dal consiglio comunale.

Il manager ha spiegato, durante una conferenza stampa convocata ad hoc a Pian di Nave, di aver ricevuto un nuovo incarico professionale, di quelli che non si potevano rifiutare, per una importante società italiana con più di 2000 dipendenti attiva nel panorama della pesca in Africa. Il suo è un “arrivederci” non solo alla politica rappresentativa che lo vedeva essere capogruppo di Liguria Popolare nel parlamentino della Città dei Fiori, ma anche all’Italia. Infatti il nuovo incarico lo porterà a trasferirsi nel continente africano per almeno un anno. Ecco quindi il perché all’addio al Consiglio.

Al posto di Tommasini, in consiglio comunale salirà la prima dei non eletti del Gruppo dei 100 Monica Albarelli. Il testimone di capogruppo verrà invece ereditato da Piero Correnti. All’appuntamento odierno era presente anche l’altro consigliere di Liguria Popolare e vicecapogruppo Andrea Artioli e il candidato alle regionali e vicepresidente del movimento Antonio Bissolotti.

Le dimissioni di Tommasini diverranno operarive da lunedì. Il manager matuziano manterrà comunque un ruolo politico nel gruppo sanremese assumendo la carica di presidente di Sanremo Popolare.