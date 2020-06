Sanremo. E’ arrivato intorno alle 10 a Palazzo Bellevue il presidente Giovanni Toti, in visita istituzionale nel Ponente ligure con al seguito i componenti imperiesi della sua giunta, gli assessori Sonia Viale, Gianni Berrino e Marco Scajola (presente anche l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone).

Al centro del confronto tra le rispettive due giunte, quella comunale e quella regionale, ci sono i problemi della Città dei Fiori che attendono di essere risolti da troppo tempo e per i quali il municipio, senza il sostegno fattivo ed economico del governo della Regione Liguria, poco può riuscire a fare. Primo di tutti l’ospedale unico (o nuovo che di si voglia) di Taggia.

Ad accogliere il governatore è stato il padrone di casa, il sindaco Alberto Biancheri. Tra i due, poco dopo l’inizio del vertice tra gli assessori che si è svolto all’interno della sala del consiglio comunale (in rigoroso rispetto delle normative sanitarie), c’è stato un dialogo a tu per tu. Il primo cittadino ha accolto il presidente nel proprio ufficio dove si presume i due abbiano discusso anche delle prossime elezioni regionali, ormai di fatto fissate per il 20 settembre.

Rispetto all’ultima visita di Toti a Sanremo, avvenuta durante la campagna elettorale per le comunali che ha visto la netta riconferma del sindaco Biancheri e il sostegno da parte del governatore allo sfidante del centrodestra Sergio Tommasini, i rapporti politici sono ora a parti inverse. E’ Biancheri, infatti, che può giocarsi la carta di possibile suo sostegno alla campagna elettorale di Toti per ottenere in cambio promesse concrete per la sua città.

