Sanremo, i Lions presentano un cartone animato per sensibilizzare i più piccoli alla cultura dell’uguaglianza di genere

Sanremo. Giovedì 18 giugno alle 11 presso l’Hotel Des Anglais Salita Grande Albergo 8, il Distretto Lions 108 Ia3 e il Leo Distretto 108 Ia3, in collaborazione con le New Voices del Distretto Lions 108 Ia3, presenteranno un cartone animato rivolto alla scuola primaria per la diffusione della cultura dell’uguaglianza di genere e il rispetto delle donne.

Saranno presenti il governatore Erminio Ribet, la consigliera di parità della Regione Liguria Laura Amoretti e molti officer Lions. Il tema intende sensibilizzare ed incidere nel profondo delle coscienze e sarà diffuso presso tutte le scuole primarie del distretto.