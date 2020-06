Sanremo. Un settantenne si è ferito, nella tarda mattinata di oggi, dopo essere finito giù da una fascia con la propria automobile.

E’ successo in una stradina di zona San Bartolomeo, vicino a via Gabriele D’Annunzio. Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale.

Sul posto E’ intervenuto il 118 e i vigili del fuoco. L’uomo, fortunatamente, sarebbe ferito in modo lieve.