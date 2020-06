Sanremo. I gatti, è noto, sono ottimi arrampicatori ma quando si tratta di scendo iniziano i problemi.

Ne sa qualcosa un micio che stamane è salito in alto su di un pino marittimo a Poggio, per poi rimanere in cima miagolante e spaventato.

Solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco dal distaccamento matuziano ha messo fine al patimento del felino, riportandolo a terra.

Tra i presenti felici per quanto successo c’era anche una nostra lettrice, Floriana Giancaterino, che ci tiene a ringraziare i pompieri per l’operato.