Sanremo. A di Pian di Nave è andato in scena l’evento “20 Shoes Against Racism”. Organizzato dal gruppo Sardine Ponentine, il flash mob ha visto i partecipanti inginocchiarsi in stile “Black Lives Matter”, posizionando, prima del gesto simbolico, una scarpa sul muretto di Pian di Nave come segno di solidarietà. Sono decine gli attivisti che non hanno fatto mancare la loro presenza questa sera.

Il flash mob è stato accompagnato dalla lettura di un documento che sarà inviato al premier Giuseppe Conte, contenente una sollecitazione alla definitiva abrogazione del Decreto Salvini e l’approvazione immediata dello Ius Soli e lo Ius Culturae. Il documento è sottoscritto da diverse associazioni internazionali, nazionali e locali. I manifestatanti sono scesi in piazza “per mostrare solidarietà alle vittime del razzismo e per mostrare la forza del gruppo nel perseguimento di un mondo più giusto”.

Associazioni che sottoscrivono il documento:Libera Contro le Mafie, Amnesty International, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Unione Sindacale di Base, Sinistra Italiana, Associazione Ricreativa Culturale Italiana – Comitato Provinciale di Imperia, Amici di Raoul Follerau – Imperia, Association for Sarva Seva Farms Italia, Rete Sanremo Solidale, Pigna Mon Amour, Popoli in Arte, Sanremo Attiva, Mappamondo, Non una di meno Imperia, Città Bene Comune, Sanremo Insieme.