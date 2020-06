Sanremo. «Autostrade, possiamo investire come Amministrazione per portare gente ma se poi i turisti non riescono ad arrivare non serve a nulla. E’ una situazione da terzo mondo che dobbiamo risolvere tutti insieme»

Sono queste le parole pronunciate del sindaco Alberto Biancheri al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Bellevue con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. L’esponente di governo dei Dem non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai tanti giornalisti che l’hanno attesa fuori dal Comune ed è quindi affidato alle parole del primo cittadino matuziano il bilancio del vertice di 35 minuti che si è tenuto in municipio.

di 9 Galleria fotografica I fiori di Sanremo accolgono il ministro Paola De Micheli









«E’ stato un incontro che abbiamo apprezzato molto per parlare di infrastrutture, dice Biancheri. Ho spiegato al ministro gli investimenti, sia privati che pubblici che stiamo portando avanti, dal restyling del Porto Vecchio alla silver economy, poi l’ospedale unico, tutte opere che hanno bisogno di una logistica adeguata.

Se un’Amministrazione investe per avere infrastrutture e portare gente ma poi i turisti non riescono ad arrivare facilmente, c’è qualcosa che non torna. Capisco le difficoltà legate alla messa in sicurezza della autostrade, tuttavia non è pensabile che dobbiamo soffrire come se fossimo nel terzo mondo».

Continua il sindaco: «Abbiamo chiesto al ministro di finalizzare il raddoppio ferroviario e il progetto dell’Aurelia-bis. Rassicurazioni in questo senso ci sono state date con risposte precise che in un secondo momento verranno portate avanti tramite i nostri assessori, in un successivi incontri. Stiamo cercando di capire dove incontrare l’Anas, sopratutto per sincerarci della partenza dei lavori nel 2021 del tratto da ultimare di Aurelia-bis a San Martino. Già appaltato e finanziato».