Sanremo, Civiltà Liberale: «Realizzare opere di minore portata per apportare miglioramenti alla città»

Sanremo. Civiltà Liberale con una foto segnala quello che accade in via Padre Semeria: «Questo è l’indecoroso spettacolo al quale gli abitanti di via Padre Semeria, che lavorano e pagano le tasse, e tutti turisti in entrata a Sanremo lato Ponente, sono costretti ad assistere da qualche giorno. Ritengo che tutto ciò non sia degno di una città importante e blasonata come la nostra, che dovrebbe essere in grado di garantire un’offerta turistica di livello ai propri ospiti».

«Non è più ammissibile che in quest’era ormai quasi totalmente tecnologica, dove la quasi totalità delle città turistiche ha adottato i pannelli pubblicitari digitali, a Sanremo venga ancora adottato questo metodo ormai obsoleto. Forse sarebbe il caso di abbandonare i grandi progetti, i grandi rendering che, nella maggior parte dei casi restano su carta o si tramutano in eterne incompiute, ed iniziare a programmare e a realizzare opere di minore portata ma che potrebbero certamente apportare quei miglioramenti di cui la città ha da sempre bisogno» – dice Alessandro Condò di Civiltà Liberale.