Sanremo celebra la Repubblica nell’odierno 2 giugno con un minuto di silenzio di fronte al monumento dei Caduti di via Roma. La cerimonia, svoltasi in forma ristretta per via delle norme anti-assembramento dovute all’emergenza Covid-19, è iniziata alle 10.

Dopo la deposizione della corona di alloro e la commemorazione dell’assessore Costanza Pireri - presente in rappresentanza del sindaco Biancheri (impegnato in un sopralluogo sul lungomare dove ha esordito il nuovo mercato ambulante) -, si è tenuto il saluto militare scandito dal comandante della polizia locale Claudio Frattarola, alla presenza del presidente di U.N.U.C.I. Domenico Prevosto, dei gonfaloni dell’associazioni d’arma, dell’Anpi e di un rappresentanza della Polizia di Stato e dei carabinieri.