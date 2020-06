Sanremo, Bissolotti (Liguria Popolare): «Presenteremo movimento nato per migliorare la qualità di vita dei cittadini»

Sanremo. «Oggi alle 18:30, a Sanremo, presenteremo insieme al presidente Costa ed al Capogruppo Tommasini Liguria Popolare, un movimento nato con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini liguri, senza ideologie e strutture organizzative troppo statiche e capace di adattarsi perfettamente alla dinamicità della nostra società, messa ancora più in risalto dalla particolare situazione che stiamo vivendo» – fa sapere il vice presidente di Liguria Popolare Bissolotti.

«Abbiamo messo insieme persone con esperienze e background differenti per creare una squadra veramente eterogenea, ma legata dall’idea comune di raccontare, nel miglior modo possibile, le reali esigenze e bisogni dei cittadini, e di riuscire a soddisfarle tramite l’azione politica. Ci lega un amore profondo per il territorio, la nostra Liguria, oltre che l’interesse nella difesa della persona umana, nel diritto alla vita, libertà, dignità e giustizia.

Abbiamo deciso di scendere in campo desiderosi di dare il nostro contributo per la crescita e il progresso della Regione Liguria, cercando di sviluppare al massimo l’enorme potenziale che possiede, e possediamo. Come dice il nostro motto: i tuoi bisogni, le tue speranze sono il nostro obiettivo!» – anticipa Bissolotti.