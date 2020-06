Sanremo. Un albero di pepe si è abbattuto su corso Matuzia dall’interno del tennis club della Foce. E’ successo verso le 16.15, con tutta probabilità a causa delle forti precipitazioni odierne. Fortunatamente nessun mezzo è stato travolto dalla pianta e non si registrano feriti. In via precauzionale il marciapiede è stato chiuso ai pedoni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal distaccamento matuziano e alcune pattuglie della municipale.