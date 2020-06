Sanremo, al via i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale: le aree interessate

Sanremo. E’ stato predisposto un piano di interventi per il rifacimento della segnaletica orizzontale che prende il via questa notte.

Le zone oggetto di intervento sono quelle dove, recentemente, sono stati rifatti gli asfalti e dove, quindi, occorre una nuova segnaletica orizzontale, ma anche altre dove la stessa necessita di rifacimento.

Le aree oggetto di ordinanze sono vietate alla sosta e alla fermata durante i lavori. Tutti i lavori saranno eseguiti in notturna.

Nel dettaglio:

– dalle 22 alle 6 del giorno successivo nei giorni 29 e 30 giugno divieto di sosta e di fermata in via Duca degli Abruzzi nelle aree debitamente segnalate;

– dalle 00.30 alle 6 nei giorni 1 e 2 luglio divieto di sosta e di fermata in corso Mombello, corso Nazario Sauro e Giardini Vittorio Veneto nelle aree debitamente segnalate;

– dalle 22 alle 6 del giorno successivo nei giorni 2, 3 e 4 luglio divieto di sosta e di fermata in piazza Eroi Sanremesi e via Martiri della Libertà nelle aree debitamente segnalate.

Le ordinanze: via duca abruzzi, corso mombello, piazza eroi via martiri