Sanità in Liguria, 22 giugno riaprono i centri unici di prenotazione

Genova. Dal 22 giugno prossimo tornano operativi i CUP (Centro unico di prenotazione) di tutta la regione. La sanità ligure si appresta dunque ad una riapertura generale di tutti i servizi.

Lo smaltimento delle visite già prenotate fino all’8 marzo, bloccate per il Covid e che stanno venendo riprogrammate già da alcune settimane, è a buon punto: alcune ASL hanno già smaltito tutto l’arretrato e dunque sono in grado, per alcuni tipi di prestazioni e di visite, di aprire l’agenda per inserire nuove prenotazioni.