San Bartolomeo al Mare, torna il trekking urbano di “Sui sentieri del Golfo”

San Bartolomeo al Mare. Dopo il successo dell’escursione del 2 giugno tornano sabato a San Bartolomeo al Mare Luca Patelli e gli appuntamenti del calendario primaverile di “Sui sentieri del Golfo”: l’appuntamento è per le 17 per un Trekking urbano tra borghi, uliveti, chiesette, orti, campagna, con lo scopo di scoprire insieme un paese nascosto ai più, le sue bellissime borgate e gli scorci che non si riescono neppure ad immaginare, dal finestrino dell’auto o durante la routine di tutti i giorni.

Su precisa disposizione delle autorità competenti, l’attività – come sempre totalmente gratuita - sarà a numero chiuso previa prenotazione (Luca Patelli +39 347 6006939), dopo aver preso visione del regolamento e compilato la dichiarazione disponibile al link http://www.ponenteexperience.it/regolamento-di-escursione-in-fase-covid-19/.

Sabato 20 giugno

Trekking Urbano di San Bartolomeo al Mare

Un’escursione tra borghi, orti, chiesette e campagna, per scoprire gli angoli nascosti di San Bartolomeo al Mare, le sue borgate e quegli scorci che non si possono notare dal finestrino dell’auto e durante la routine di tutti i giorni. Il miglior modo per dare il benvenuto all’estate.

Distanza: 8,5 km – Dislivello: 150 m – Durata: 3 ore e mezza – Difficoltà: E.

Ritrovo e partenza: ore 17 presso piazza Torre Santa Maria a San Bartolomeo al Mare. Equipaggiamento consigliato: scarpa con buona suola tipo Vibram, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappellino, buona scorta d’acqua, merenda al sacco.

Info: Ufficio IAT +39 0183 417065.

Prenotazioni: Luca Patelli +39 347 6006939.