Rugby, calcio e atletica al “Summer Camp 2020” di Sanremo per ragazzi da 8 a 18 anni

Sanremo. L’Asd Sanremo Sport&Tourism organizza, presso la struttura dedicata al rugby e all’atletica di pian di Poma, il “Summer Camp 2020”: un nuovo centro estivo ideato per bambini e ragazzi da 8 a 16 anni. Il programma del centro, che prenderà l’avvio il 29 giugno per terminare il 15 settembre, prevede attività sportive, ludiche e didattiche svolte da professionisti e secondo la normativa vigente imposta dal governo. Il progetto prevede anche l’importante collaborazione con il Coni “Educamp”.

Le associazioni che collaborano al “Summer Camp 2020” sono: Sanremo Rugby, Atletica Sanremo, Integrabili e Pro San Pietro ma anche associazioni sportive riconosciute nel territorio che si pongono come punto di riferimento per la realizzazione delle attività proposte e destinate a bambini e ragazzi che, anche durante questa estate “particolare” hanno il piacere di trascorrere delle vacanze all’insegna del divertimento e della sicurezza, allo stesso tempo dando alle famiglie la possibilità di rientrare nelle abitudini lavorative.

Coordinatore del Camp sarà Luca Ferrando, già organizzatore di centri estivi e insegnante di educazione fisica: «Il Summer Camp vuole utilizzerà le varie attività ludico-sportive per dar modo si trascorrere un’estate spensierata ai genitori ma anche ricca di esperienze per bambini e ragazzi. Un altro valore aggiunto dei nostri Summer Camp sono la competenza degli educatori e il grande spazio di cui dispone la pista di atletica di Pian di Poma. Vogliamo creare l’opportunità per far trascorrere giornate di vacanza sport ai ragazzi che necessitano di recuperare una socialità interrotta».

Alcune tra le attività sportive che si potranno praticare al Camp interno del Camp: rugby, calcio, atletica ma anche esperienze balneari, attività didattiche e momenti di crescita sociale. Il Summer Camp avrà a disposizione al suo interno anche un punto ristoro dove bambini e ragazzi avranno a disposizione un esperto nutrizionista che fornirà menù equilibrati e completi.

Per quanto riguarda le normative imposte dai decreti sul Covid, il Camp seguirà i protocolli sanitari emanati che prevedono: uso di mascherine, sanificazione frequente, distanziamento sociale, misurazione della temperatura corporea, entrata e uscita dei gruppi a scaglioni.

Il Summer Camp 2020 vi attende, per informazioni è possibile telefonare al numero +39 3891517946 o scrivere alla mail sanremorugby@gmail.com