Riviera Trasporti, da lunedì 15 giugno entra in vigore l’orario estivo

Imperia. Da lunedì 15 giugno sulle linee di Riviera Trasporti entreranno in vigore gli orari estivi. Il nuovo orario sarà valido fino al 13 settembre 2020.

A causa della chiusura SS1 nel tratto Cervo – Andora, dalle 18 del 11 giugno 2020 fino alla riapertura, tutti i bus faranno Capolinea a Cervo. Inoltre a causa della chiusura di via Clavi la linea 30/12 per Torrazza si effettuerà il seguente percorso: dalla rotonda di Piani 2 si prosegue per Corso Allende e giunti al capolinea di Coppi Rossi, attraverso il pontino, si raggiunge la strada Provinciale di Clavi e successivamente Torrazza.

Ecco gli orari estivi delle linee: 2020_Orario Estivo