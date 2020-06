Rissa tra stranieri nel carcere di Sanremo, anche Salvini chiede il Taser per la polizia penitenziaria

Sanremo. La notizia dell’ennesima rissa tra stranieri avvenuta ieri nel carcere di Valle Armea e denunciata dal sindaco di polizia penitenziaria SAPPe arriva fino all’orecchio del leader della Lega Matteo Salvini.

L’ex ministro dell’Interno si schiera con gli agenti nella richiesta al governo di dotarli di Taser. “Rissa tra detenuti nel carcere di Sanremo: ha ragione il sindacato Sappe, che chiede il Taser anche per la Ppolizia penitenziaria. La sperimentazione della pistola a impulsi elettrici è stata avviata grazie alla Lega al governo, ma ora non se ne parla più perché le priorità di Conte-Pd-5Stelle-Renzi sono altre: cancellare i Decreti sicurezza, spalancare i porti, liberare i boss. Sono al fianco delle donne e degli uomini in divisa, che non meritano questo governo e non meritano un ministro come Bonafede”.