Imperia. Da sabato 6 giugno riprendono gli eventi dedicati all’e-bike a Imperia e a Diano Marina.

«Per il primo evento in e-bike ci manteniamo sulla costa in un anello con partenza da Imperia Centro e spettacolare vista prima sul golfo di Imperia per poi scendere su Diano Marina. Visita ai paesi di Diano Arentino e Evigno con sosta merenda. Discesa su Diano Marina e rientro a Imperia pedalando sull’incompiuta a picco sul mare» – dicono gli organizzatori.

Scheda tecnica

Km: 30

Dislivello: 1100 metri circa

Durata: 3 ore + soste

Difficoltà: Percorso prevalentemente su strada asfaltata con piccoli tratti su sterrato (circa il 20%). Lo sterrato non presenta particolari difficoltà.

Dati logistici

Ritrovo ore 10.30 presso CMP Store Imperia

Info e prenotazioni

Alessandro Bellotti (GAE): 329.8631702

Gianluca Rattenni: 333.1296116

Equipaggiamento

(I partecipanti troveranno sul sito www.myben.it i dettagli sui comportamenti da adottare secondo le norme Anticovid indicate dalle autorità!) Vivamente consigliati pantaloncino da bici, camera d’aria di scorta, scarpe tecniche con buona suola, abbigliamento adeguato alla stagione, borraccia (limitiamo l’uso delle bottigliette di plastica!!!), occhiali da sole (servono anche in discesa per non prendere insetti), zaino, cappellino, protezione solare.