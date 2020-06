Tennis, al via campionati a squadre e tornei. Fit Liguria: «Ecco le misure di sostegno a favore degli affiliati»

Genova. Andrea Fossati, a nome del consiglio FIT Liguria, ha scritto una lettera nella quale illustra una bozza di planning per la ripresa delle attività a squadre e individuale rispettando le misure post Covid-19.

Dopo il ritorno in campo degli appassionati, per il gioco in singolare e successivamente per il doppio, si ricomincia a parlare anche di gare, punti, graduatorie e classifiche, sempre con grande attenzione ai protocolli di comportamento elaborati dalla Fit per garantire la sicurezza. Si ricomincerà domenica 21 giugno con i tornei individuali. Si proseguirà poi con le gare a squadre in campo da sabato 27 giugno.

Ecco la lettera, che si trova sul sito ligure della Fit:

«Caro Presidente,

oltre un mese è trascorso dalla ripresa del tennis, dopo questo periodo di emergenza nazionale. La Regione Liguria, già dal 4 maggio, ha riaperto la possibilità del gioco del “Tennis Singolo” e, dal 18 maggio tutti i nostri circoli hanno avuto il “via libera” alla riapertura dei propri spazi sociali ed al tennis in tutte le sue formulazioni, pur sempre nel rispetto del distanziamento.

La Federazione Italiana Tennis, sia a livello nazionale che regionale, ha portato avanti rispettivamente con il Governo e con gli enti locali una decisa opera di promozione della nostra disciplina, con la convinzione, supportata dall’esito dello studio del Politecnico di Torino, che il nostro sport sia uno dei più sicuri, se non il più sicuro in relazione all’emergenza Covid-19.

La ripresa dell’attività individuale ed a squadre rappresenterà pertanto un ulteriore contributo per trasformare questo periodo emergenziale in una opportunità di sviluppo del tennis e del padel a vantaggio dei Vs circoli, dei maestri, istruttori e preparatori fisici.

Circoli affiliati e professionisti del settore sono le categorie che, come FIT, abbiamo il dovere di sostenere e tutelare al meglio. Questo è il focus che ci ha guidato nell’assumere ogni decisione. La ripresa dell’attività individuale ed a squadre, con alla base le forti misure di sostengo nazionali e regionali, rispecchia appieno gli obiettivi sopra descritti.

In attesa del Provvedimento Governativo e delle successive comunicazioni ufficiali da Federtennis, abbiamo redatto una bozza di planning per la ripresa delle attività a squadre e individuale nei vari settori. Il Comitato Regionale Ligure, nell’ottica di fornire massimo sostegno agli affiliati nello svolgimento delle attività in questa importante fase di ripresa, ha deliberato le misure di contribuzione straordinarie.

Il Consiglio del Comitato Regionale Ligure».

La lettera che indica le misure a sostegno degli affiliati e il planning della ripresa dell’attività: 200611-Lettera-ripresa-attività-FIT