Ricominciano gli allenamenti delle squadre di nuoto della Rari Nantes Imperia

Imperia. Dopo i mesi di stop forzato, i team guidati da Davide Dreossi e Federica Atzori torneranno in vasca per una intensa sessione estiva di preparazione. In attesa che la FIN stili un calendario definitivo per capire così se le gare se potranno svolgersi già nell’estate 2020 o se verrà tutto rimandato alla prossima stagione.

La Prima Squadra ed Esordienti A, allenati da Davide Dreossi, hanno già svolto alcuni test e, da oggi, si prepareranno alla piscina GV Sport di San Bartolomeo aggiungendo, talvolta, alcune esercitazioni in mare.

Gli Esordienti B, ai quali talvolta dovrebbero aggregarsi alcuni elementi dell’Aquagol, si alleneranno nella vasca esterna allestita presso la piscina Felice Cascione.