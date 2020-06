Rezzo. Una donna di circa 60 anni è scivolata da un sentiero, precipitando in un dirupo, vicino a un ponte romano nei pressi dei laghetti di Rezzo. E’ successo intorno alle 17,50. La donna era in compagnia di una amica che, in lacrime, ha allertato i soccorsi, cercando in ogni modo di dare informazioni utili per aiutare la compagna di escursione.

Sul posto è accorso il personale sanitario del 118, insieme ai vigili del fuoco e agli uomini del soccorso alpino. Per aiutare i soccorritori a raggiungere il luogo della caduta, alcuni abitanti della zona sono andati incontro ai pompieri per mostrare loro la strada: trattandosi di un sentiero sterrato, infatti, il luogo sarebbe raggiungibile solo a piedi.

Nel frattempo dalla centrale operativa dei vigili del fuoco, si stanno ricostruendo le coordinate Gps del luogo dell’incidente attraverso gli smartphone di alcuni giovani presenti sul posto.

Nella caduta, la donna avrebbe riportato un trauma ad una spalla.