Regionali 2020, Liguria Popolare rilancia con l’aperitivo social

Sanremo. Non sarà di certo il pericolo degli assembramenti a fermare la campagna elettorale, in vista delle prossime elezioni regionali, di Liguria Popolare che, anzi, per non incorrere in situazioni difficili da gestire, ha deciso di rilanciare la sua azione con un’iniziativa particolare.

In diretta dalla pagina Facebook del candidato e vicepresidente Antonio Bissolotti, questa sera, alle 19:30, si terrà un aperitivo elettorale alquanto singolare: una bicchierata social.

Ospite del primo appuntamento live è il capogruppo in consiglio comunale Sergio Tommasini. Oltre a fare il punto, non è da escludersi l’annuncio di nuovi nomi in corsa per il movimento della coalizione Toti.