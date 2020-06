Rari Nantes Imperia, prime squadre e giovanili impegnate nella sessione estiva di allenamenti

Imperia. A partire da oggi, lunedì 22 giugno, le Prime Squadre e le Giovanili della Rari Nantes Imperia cominceranno un’intensa sessione estiva di allenamenti.

Seguendo le linee guida dettate dal Ministero dello Sport, in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica e per la sicurezza degli atleti, le prime sedute saranno svolte con esercizi individuali e, a partire dal 25 giugno, si avrà il contatto in acqua tra giocatori.

La grande novità dell’estate è l’allestimento di un campo di pallanuoto in mare per l’intera stagione. Anche Imperia, come le grandi città della pallanuoto mondiale, avrà il suo campo in mare per l’allenamento dei suoi atleti e, allo stesso tempo, pubblicizzare lo sport nella città.

L’impianto sarà collocato, fino a metà settembre, nello specchio acqueo fronte lo stabilimento ‘Sogni d’Estate’ sito in Borgo Peri, ad Oneglia. Al campo in mare, sarà “affiancata” la piscina GV Sport di San Bartolomeo e, per i più giovani, la vasca esterna della ‘Felice Cascione’.