Raineri neo vicepresidente Fondazione Carige: «Il mio impegno per il patrimonio artistico e culturale della provincia di Imperia»

Imperia. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Giacomo Raineri nella seduta di ieri è stato nominato vicepresidente della Fondazione Carige, l’ente legato alla banca che persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio distribuendo risorse conomiche.

«La Fondazione Carige – dice Raineri – è sempre stata presente nella provincia di Imperia con importanti iniziative, due per tutte il recupero di Villa Grock e del teatro Salvini di Pieve di Teco e per significativi restauri del patrimonio architettonico ecclesiastico, chiese e pievi in particolare».

«Dopo la crisi dell’istituto bancario anche la Fondazione ha subito un contraccolpo, ora le le cose stanno andando meglio e ritengo che questo legame tra banca e Fondazione possa e debba proseguire, pur comprendendo che i tempi sono profondamente cambiati», sottolinea Raineri.

«Il mio impegno – conclude Giacomo Raineri - è quello di di collaborare con il presidente Paolo Momigliano e con l’intero Cda per lo sviluppo del territorio imperiese nelle sue mille sfaccettature, con particolare attenzione al patrimonio artistico, culturale e associativo della provincia di Imperia. Naturalmente il mio ringraziamento va al sindaco Claudio Scajola perla fiducia riposta nella mia persona in me nominandomi nel consiglio di indirizzo della Fondazione».