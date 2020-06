Porta la tua casa verso un futuro sostenibile, scegli l’offerta Iren Clima

Desideri condurre la tua casa verso un futuro sostenibile improntato alla tutela dell’ambiente partendo da un climatizzatore di ultima generazione? Puoi farlo con Iren Clima, la nuova offerta della linea Iren Plus.

A partire da soli 40 euro al mese, nella tua abitazione potrai avere un magnifico climatizzatore di ultima generazione a pompa di calore Toshiba Seiya, in grado di offrirti elevate prestazioni e al contempo un basso impatto ambientale.

Se deciderai di scegliere Iren Luce Gas e Servizi anche per le tue forniture luce e gas, potrai avere in bolletta fino a 800 euro di bonus in dieci anni. Inoltre, nel caso decidessi di sostituire il tuo impianto di riscaldamento, potrai ottenere una detrazione del 65% dell’investimento grazie all’ecobonus.

Sono numerosi i vantaggi che ti attendono con Iren: un servizio di progettazione e installazione dell’impianto a cura di tecnici specializzati del settore, soluzioni di finanziamento flessibili fino a dieci anni, possibilità di pagare in comode rate, presenza sul territorio attraverso una rete di installatori locali, offerta chiavi in mano e controllo del Wi-fi da remoto.

In base alle tue esigenze potrai scegliere il modello a te più adatto: da 5 a 1.5 kW per i locali di ridotte dimensioni, sino ai 6.5 kW per i locali più ampi e spaziosi. Nel pacchetto top sono inoltre inclusi per te 2 anni di manutenzione.