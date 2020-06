Monaco. E’ stata inaugurata oggi, alla presenza della famiglia di sua altezza serenissima Alberto II di Monaco la nuova Place du Casino.

Oltre ai Grimaldi, erano presenti i membri del governo e numerose personalità tra cui il presidente del consiglio nazionale monegasco e il sindaco di Monaco.

Rinomata per le curatissime aiuole che d’inverno accoglievano abeti imbiancati per festeggiare il santo Natale, la piazza ora appare più spoglia e ordinata. L’area centrale è stata spianata per consentire il passaggio dei pedoni e trasformarsi in location per eventi all’aperto. Disegnata da Michel Desvigne, la piazza è ora completamente pedonale, con una pavimentazione chiara sulla quale svettano numerose palme che circondano un’opera d’arte: una fontana dell’artista Anish Kapoor.

Nell’occasione è stata riaperta anche la brasserie del Café de Paris di Montecarlo.