Pigna, il sindaco Trutalli: «E’ l’unico paese ligure Covid Free»

Pigna. Il sindaco Roberto Trutalli, durante il consueto punto stampa di aggiornamento sul coronavirus di Regione Liguria, ha ricordato la bellezza del territorio, la bandiera arancione e lo stretto rapporto che intercorre con i parchi anche francesi.

«In questi mesi non abbiamo mai smesso di lavorare anche alla nostra rete escursionistica - ha detto il sindaco – che misurerà 62 km nel 2021. Grazie anche alla presenza del Parco delle Alpi liguri e alle Alpi marittime abbiamo un’altisssima densità di escursionisti. E non ultimo Pigna è famosa anche per l’unico impianto termale esistente in Liguria. Inoltre Pigna è l’unico paese ligure che è Covid free».