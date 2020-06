Perinaldo. Per molti millenni, in ogni luogo del Mediterraneo e dell’Europa il solstizio estivo è stato l’occasione di grande festa dei popoli, nel momento in cui la natura fiorisce nell’opulenza dei frutti tra il frinire delle solari cicale e il canto lunare dei grilli, un tempo di assoluta positività e di vicinanza alla natura nel suo pieno rigoglio che, lo ricordiamo, quest’anno cade il 20 giugno.

In occasione di questo evento domani andrà in onda online la Festa Nazionale del Solstizio d’Estate. Dalle 5:30 alle 23 si viaggerà virtualmente, da nord a sud e nelle isole, sul canale YouTube dedicato all’evento, tra le bellezze d’Italia “rincorrendo il Sole” attraverso i momenti salienti della giornata: l’alba, la culminazione e il tramonto dell’astro.

Un lungo viaggio virtuale che porterà gli spettatori a scoprire luoghi splendidi, quali gli antichi allineamenti dei cromlech e dei menhir che si illuminano all’alba, le grandi basiliche che ospitano le più importanti meridiane solari del mondo, le tombe dei giganti e i misteriosi nuraghi sardi, le “campane” di roccia e le affascinanti grotte che costellano la Sicilia. L’evento si concluderà con un dibattito finale che vedrà la partecipazione di personalità dell’arte, della cultura e della scienza, tra cui: la scrittrice Dacia Maraini, lo storico dell’arte Claudio Strinati, l’artista Eugenio Finardi, l’astrofisico e accademico linceo Roberto Ragazzoni (direttore dell’Osservatorio astronomico INAF di Padova) il Fisico Solare Alessandro Bemporad (INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino), e numerosi altri.

A questa importante iniziativa è lieta di partecipare anche l’Associazione Stellaria, con un collegamento dalla Meridiana della Visitazione di Perinaldo alle 13:26 per ammirare in diretta il passaggio del Sole sulla linea meridiana. A causa di lavori di restauro il santuario di Nostra Signora della Visitazione è chiuso al pubblico, sarà possibile seguire l’evento esclusivamente online.