PD Sanremo, «Inaccettabile la diffida della privata Ireti ad Amaie spa»

Sanremo. Scrive la locale segreteria del Pd Sanremo: «Riteniamo che la posizione di diffida nei confronti di Amaie spa assunta dal gruppo privato Ireti sia una presa di posizione del tutto inaccettabile e un ingerenza indebita, essendo espressa da un azionista di società cessate per legge, quali Amat spa e Aiga spa che continuano a svolgere il servizio in una posizione che potremmo definire antigiuridica.

Da sempre il Pd di Sanremo ha appoggiato e sostenuto la scelta di gestione pubblica dell Ato idrico, come deciso nel 2012, dopo il referendum che diede vita a Rivieracqua, pur criticando in concreto le modalità di gestione iniziale che oggi, col senno di poi, si possono porre tra le prime cause della crisi della società Rivieracqua. Per questo il Pd sanremese ha appoggiato tutte le iniziative portate avanti dal sindaco di Sanremo, per tentare di salvare il progetto della società pubblica di Rivieracqua, a differenza di altri comuni che invece hanno ostacolato tale progetto. Da settembre 2019 la Giunta regionale ha nominato la dott.ssa Gaia Checcucci commissario ad acta presso la Provincia di Imperia per le funzioni di governo dell’Ato Ovest per il servizio idrico integrato.

Confidiamo che il percorso intrapreso dalla commissaria porterà alla migliore soluzione possibile nel rispetto della legge attuale per la gestione del servizio idrico in provincia. Non entriamo nel merito di questioni tecniche sollevate dalla società Ireti, a cui dovra’ rispondere chi è stato chiamato in causa, ma riteniamo che la presa di posizione della società Ireti confermi ancora di più l’importanza di porre in atto ogni tentativo per provare a mantenere un controllo pubblico sulla gestione dell’acqua in ambito provinciale, nell’interesse di tutti i cittadini in termini sia economici che di efficienza del servizio».