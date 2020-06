Passaggio di testimone tra il capogruppo di Sanremo Popolare Sergio Tommasini e la neo consigliera Monica Albarelli

Sanremo. E’ nella Città dei Fiori per salutare il capogruppo di Sanremo Popolare Sergio Tommasini in partenza per l’Africa. Stiamo parlando del consigliere regionale di Liguria Popolare Andrea Costa che questa sera, fresco dell’ultima legge regionale depositata (quella sul cosiddetto Reddito di Montagna), insieme al vicepresidente del movimento Antonio Bissolotti, celebreranno il passaggio di testimone tra il consigliere uscente e la neo eletta Monica Albarelli.

L’occasione è la cena che si terrà questa sera alla Canottieri Sanremo dove sono stati invitati alcuni amici in una serata di commiato e benvenuto.

