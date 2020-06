Ventimimiglia. Passaggio di consegne al Lions Club di Ventimiglia che si è inoltre arricchito di tre nuovi soci; si tratta di Marina Condrò, commerciante, Marco Agosta, farmacista, e Dario Trucchi, imprenditore nel settore della ristorazione.

Il loro ingresso ufficiale è avvenuto nel corso del passaggio di consegne fra il presidente uscente, Roberto Capaccio, e la nuova presidente, Rosa Facchi, che si è svolto sabato scorso.

Durante la riunione, Roberto Capaccio ha accolto i nuovi soci, sottolineando il loro impegno nella società sinora manifestato: «Sono felice che il Lions Club Ventimiglia accolga dei soci giovani, ci tengo a ricordare che il più giovane è Marco Agosta, 36 anni, ma che hanno già dimostrato, con l’azione, di essere Lions prima ancora di entrare nell’associazione».

Ha poi riassunto i risultati raggiunti in un anno difficile, in cui le attività di servizio programmate sono state fortemente influenzate dalla pandemia, ha però sottolineato come i Lions siano riusciti ad adattarsi alla situazione, intervenendo sul territorio sia con donazioni di presidi sanitari nel momento dell’emergenza, sia, nel periodo successivo, con un sostegno economico alle famiglie in difficoltà.

Di tenore analogo è stato l’intervento di Rosa Facchi, che entrerà in carica il prossimo 1° luglio: «Se, come auspicabile, non vi saranno recrudescenze dell’infezione, Il Lions Club Ventimiglia dovrà focalizzare le sue attività di service, come sta già facendo, su chi ha perso o ha visto fortemente ridursi la sua capacità di produrre reddito. Certo – ha aggiunto la Presidente eletta – non mancherà, come sempre, il nostro sostegno ad altre attività di Servizio a livello locale o di respiro internazionale, possibili grazie alla Fondazione del Lions Clubs International».

Fanno parte della squadra di Rosa Facchi: Mauro Giordano (vicepresidente), Roberto Capaccio (segretario), Marco Prestileo (tesoriere) ed Erika Demaria (cerimoniere).