Sanremo. Per la Nuova Lega Pallavolo Sanremo sono terminate le prime tre giornate di allenamenti durante i quali, presso la palestra di Villa Citera, si sono alternati i gruppi maschili e femminili, al rientro coi rispettivi allenatori (Michela Valenzise, Sergio Bruno, Silvia Cimino e Michele Minaglia) dopo il lockdown, che ha comportato anche la chiusura anticipata della stagione agonistica per quanto riguarda i campionati giovanili e di serie.

Per questo motivo la ripresa degli allenamenti ha rappresentato, se non un ritorno all’attività a pieno regime, un modo per ritrovarsi dopo il lungo periodo di inattività e per fare il punto della situazione, sia per ciò che concerne gli organici a disposizione che come verifica delle condizioni fisiche e tecniche dei gruppi.

Il bilancio si è rivelato ampiamente positivo sia per il settore maschile che per il femminile, al punto che la società a deciso di replicare l’attività anche la prossima settimana. La soddisfazione è stata sicuramente condivisa dagli allenatori, per il coach Michele Minaglia per esempio è stata «un’emozione poter ritornare sul campo di pallavolo, l’attesa è stata lunga ed ora c’è da parte di tutti tanta voglia di ricominciare; in questo periodo ci concentreremo soprattutto sulla tecnica per proseguire il nostro percorso di crescita. I ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo per questo rientro in palestra e lo staff tecnico è felice di accogliere nuovamente i propri giovani atleti».

Rispetto al periodo precedente al lockdown è sopravvenuta la problematica dell’indisponibilità dei campi da gioco presso il Mercato dei Fiori, causa lavori di ristrutturazione della copertura, per cui al momento la palestra di Villa Citera rappresenta l’unica alternativa; considerando anche la necessità di rispettare i protocolli riguardanti l’emergenza sanitaria “Covid-19″ per lo svolgimento degli allenamenti, la società è senz’altro grata ad atleti e allenatori per l’ottemperanza alle regole di distanziamento, così come alla Infinity Biotech Riviera che è stata di fondamentale supporto per la sanificazione dei locali e delle attrezzature.