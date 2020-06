Ospedaletti. Scrive una nostra lettrice: «Vorrei segnalare un grave disservizio nel mio comune. È da oltre un mese che non raccolgono “rifiuti ingombranti” dal nostro conferimento rifiuti del condominio “Le bouganville”».

«Non voglio polemizzare sul vergognoso comportamento di alcuni cittadini – continua la missiva – Nel condominio l’anno scorso hanno voluto installare delle telecamere che non possono essere posizionate verso il piazzale (motivi di privacy) esternamente al cancello condominiale, quindi non si può sapere chi ha incivilmente deposto i rifiuti. Nonostante alcuni condomini lavorano nel comune, e le segnalazioni telefoniche all’ufficio, ad oggi la situazione è ancora indecente, come mostrano le foto».